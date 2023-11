O Fortaleza está convencido de que a arbitragem de vídeo do jogo deste sábado, contra o Cruzeiro, errou ao validar o gol de Bruno Rodrigues, responsável pela vitória por 1 a 0 do time mineiro. Depois da partida, o executivo de futebol tricolor Sergio Papellin reclamou da validação em conversa com a imprensa na Arena Caselão.