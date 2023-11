O possível último jogo dos titulares do Fluminense diante de sua torcida no ano veio com boa vitória no Maracanã. Em ritmo de treino para o Mundial de Clubes, em dezembro, a equipe fez 2 a 1 com lindos gols de Cano e John Kennedy e rebaixou o Coritiba no Brasileirão. Jesé anotou o de honra dos visitantes.