A cinco dias da decisão da Copa Libertadores, na qual tentará conquistar o maior título internacional de sua história, o Fluminense 'cumpriu tabela' no Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, diante do Bahia, na abertura da 31ª rodada. Com um time totalmente reserva na Fonte Nova, em Salvador, perdeu por 1 a 0, se mantendo com 45 pontos, em oitavo lugar. Já o time da casa celebrou o triunfo que lhe garantiu um respiro na luta contra a queda.