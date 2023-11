A Conmebol divulgou nesta quarta-feira a seleção dos melhores da Copa Libertadores, conforme definido pelo grupo de estudos táticos (GET) da entidade. Campeão após vencer o Boca Juniors por 2 a 1, sábado, com um gol marcado por John Kennedy na prorrogação, o Fluminense tem cinco representantes, por isso é o time com mais nomes. Kennedy não entrou, mas o zagueiro Nino, o atacante Cano, artilheiro com 13 gols, e os meio-campistas André, Ganso e Arias e Cano estão na lista.