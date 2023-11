Filipe Luís está se despedindo dos campos de futebol. O lateral-esquerdo do Flamengo anunciou nesta quinta-feira que fará seu último jogo no Maracanã no domingo, diante do Cuiabá. Ainda pode fechar o Brasileirão em visita ao São Paulo, quarta-feira, no Morumbi. Problemas físicos ao longo do ano fizeram o jogador de 38 anos mudar os planos e anunciar que não atuará mais em 2024. Ele deve se tornar dirigente ou auxiliar no clube da Gávea.