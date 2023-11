Flamengo e Fluminense continuarão como gestores do Maracanã até 31 de dezembro de 2024, conforme determinado após a conclusão do chamamento público promovido pela Casa Civil do Rio de Janeiro. Representantes do clube estiveram no auditório da Secretaria de Planejamento e Gestão do estado, nesta quinta-feira, e obtiveram a permissão para uso temporário do complexo, pelo prazo de um ano, enquanto a licitação para concessão não é finalizada.