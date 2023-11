Depois de duas derrotas seguidas, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, visitou o Fortaleza e fez 2 a 0, com gols de Pedro, que lembrou muito a final da Copa do Mundo de 2002, e Luiz Araújo. A partida, válida pela 32ª rodada, foi realizada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).