O Palmeiras vive reta final de temporada dos sonhos. Após ampliar a liderança no Brasileirão com mais uma vitória aliada a tropeço dos principais perseguidores, viu o zagueiro Luan participar de todo o treino desta quinta-feira. Para completar, Flaco López chegou a 10 gols com a camisa do clube e celebrou anotar em momentos importantes.