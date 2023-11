Fernando Diniz estava bastante sóbrio após o revés diante da Argentina por 1 a 0, no Maracanã. O treinador atendeu a todos com educação e saiu em defesa de seus jogadores após a terceira derrota seguida nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Lamentou o resultado, viu o Brasil bem melhor e o definiu como "injusto."