Destaque do Palmeiras especialmente nos últimos jogos do Brasileirão, o atacante Endrick foi uma das principais novidades da lista divulgada pelo técnico Fernando Diniz nesta segunda-feira. E o jogador foi chamado pela primeira vez para seleção principal justamente para a rodada mais difícil das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 - o Brasil enfrentará a Colômbia e a Argentina. Segundo Diniz, a escolha pela joia do Palmeiras se justifica por duas razões: o momento dele e o potencial para os próximos anos.