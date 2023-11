Fernando Diniz vestiu a camisa da comissão técnica da seleção brasileira nesta segunda-feira, dois dias depois de ser campeão da Libertadores com o Fluminense, e convocou os jogadores que irão representar o Brasil contra Colômbia e Argentina, em jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 16 e 21 de novembro, respectivamente. A principal novidade foi a inclusão do atacante Endrick, do Palmeiras, chamado pela primeira vez para a seleção principal, mas outros nomes também atraem atenção, especialmente entre as opções ofensivas. Neymar não é uma delas, pois se recupera de uma cirurgia no joelho.