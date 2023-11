As boas atuações do atacante Paulinho levantaram o questionamento sobre a possibilidade do atleta aparecer na próxima lista do técnico Fernando Diniz para as Eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador do Atlético-MG, Luiz Felipe Scolari, no entanto, descartou falar sobre a seleção brasileira, por quem foi pentacampeão do mundo em 2002, e optou apenas por desejar sorte ao comandante do Fluminense na final da Libertadores contra o Boca Juniors. A decisão será neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Maracanã.