A família de Endrick pôde acompanhar o filho num treino na Granja Comary e se disse realizada com a chegada do menino à seleção brasileira. Os familiares foram em peso para Teresópolis, com o aval do técnico Fernando Diniz. Cintia e Douglas Ramos, mãe e pai de Endrick, os irmãos Noah e Lavínia, o tio Marcelo, e os sobrinhos Wendrel Henrique e Theo Gustavo estiveram presentes numa área reservada próxima aos jornalistas na Granja no sábado. Eles estão no Rio desde sexta-feira. Foi a única data livre antes do confronto diante da Argentina, marcado para terça-feira, no Maracanã. Todos estão animados com a possibilidade de ver Endrick enfrentar Messi, mas não sabe se o atacante será titular.