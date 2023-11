Bento fez os quase 30 mil torcedores do Corinthians sorrirem nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. A importante vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, só foi possível por uma falha inacreditável do promissor goleiro em uma cabeçada despretensiosa de Yuri Alberto no segundo tempo.