O Everton recebeu, nesta sexta-feira, a maior punição já aplicada a um clube na história da Premier League, como é chamado o Campeonato Inglês desde que passou por uma reformulação de sistema em 1992. Após investigação promovida por uma comissão independente nomeada pela organização da liga, foi constatado que clube londrino violou regras de sustentabilidade financeira e, por isso, acabou punido com a perda de dez pontos na atual edição da competição. Antes com 14 pontos, em 14º lugar, passa a figurar na penúltima posição, com quatro.