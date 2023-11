A canoagem rendeu mais uma medalha de prata para o Brasil, nesta sexta-feira, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Foi com Evandilson Avelar e Filipe Vieira no C2 500m, com o tempo de 1min43s52, superados apenas pelos canadenses Alix Plomteux e John Craig Spence (1min42s12). O bronze foi para os cubanos Javier Requeiro e José Ramón Córdova (1min43s66).