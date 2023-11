Apático e sonolento. Quem esperava um jogo intenso na Vila Belmiro se frustrou. Na noite desta quarta-feira, um pênalti nos acréscimos determinou a história da partida. Erison marcou o gol da vitória do São Paulo, por 1 a 0, e praticamente selou o rumo tricolor no Campeonato Brasileiro. Já o Red Bull Bragantino perdeu a chance de assumir provisoriamente a liderança do torneio.