Endrick se apresentou à seleção brasileira, há pouco menos de uma semana, como um dos nomes mais badalados do grupo convocado por Fernando Diniz, mas, no início deste ano, não imaginava um cenário como este. Vendido ao Real Madrid em dezembro de 2022, o jovem atacante, hoje com 17 anos, iniciou a temporada 2023 com sua qualidade sendo colocada em cheque. Ele não esconde que, naquele momento, as críticas o atingiram em cheio e influenciaram seu comportamento, moldado pela ânsia de calar os detratores, conforme revelou em coletiva neste domingo, na Granja Comary.