A Data Fifa terminou para alegria do técnico Abel Ferreira, que pôde trabalhar nesta quinta-feira com todo o elenco do Palmeiras à disposição. Endrick e Raphael Veiga voltaram da seleção brasileira, enquanto o paraguaio Gustavo Gómez e o colombiano Richard Ríos também se apresentaram. O time visita o Fortaleza domingo, pelo Brasileirão, e o elenco frisa que será um "complicado" compromisso.