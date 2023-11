Um jogo eletrizante do começo ao fim mostrou o porquê de Botafogo e Palmeiras ocuparem posições no topo da tabela do Brasileirão. No Engenhão, dois tempos distintos, com amplo domínio alvinegro na primeira etapa, e atuação maiúscula alviverde na segunda parte. O time carioca abriu 3 a 0 de vantagem, mas os palmeirenses reagiram com um show de Endrick e buscaram uma virada épica e venceram por 4 a 3. Com o resultado, o Palmeiras encosta no Botafogo na classificação e diminui a distância para o líder para três pontos.