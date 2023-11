O atacante Marcos Leonardo, de apenas 20 anos, deve deixar o Santos ao final do Brasileirão, ao menos é o que diz a empresária Rafaela Pimenta, que tem intermediado as tratativas para levar o talento santista à Europa, em entrevista ao site italiano Calcio Mercato. O atleta esteve perto de se transferir para o futebol europeu no meio do ano, mas optou por permanecer para ajudar o clube na luta contra o rebaixamento.