O Senado Federal aprovou na quarta-feira a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 45/2019, conhecida como a Reforma Tributária. Entre as exceções aprovadas pelos senadores, que vai mexer com a vida de todos os brasileiros, está um incentivo para as atividades esportivas, permitindo que negócios relacionados a essa área possam ter um regime de tributação específico. O texto, porém, ainda não foi aprovado de maneira definitiva. Como o Senado realizou mudanças na redação original, a PEC voltará para a Câmara dos Deputados para nova análise.