A boa campanha do Grêmio no Brasileirão está motivando a diretoria a renovar o contrato com o técnico Renato Gaúcho para 2024. Após a vitória sobre o Coritiba, por 2 a 1, no Couto Pereira, pela 31ª rodada, o vice-presidente do clube, Antônio Brum, confirmou que o desejo do clube é contar com o treinador na próxima temporada.