Eliminado da Copa da Alemanha na fase de 16-avos de final pelo modesto Sarrebrück, da terceira divisão, o Bayern de Munique quer deixar para trás esse vexame e, para isso, nada melhor do que o 'Klassiker' contra o Borussia Dortmund, no sábado (4), no Signal Iduna Park, pela 10ª rodada da Bundesliga.