Em dezembro do ano passado, quando Vítor Pereira decidiu não renovar o contrato, o Corinthians resolveu apostar em Fernando Lázaro, membro da comissão fixa do time, como treinador para 2023. Pouco tempo antes disso, o Flamengo, que contrataria o português recém-saído do clube alvinegro, informou Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, que não daria continuidade ao trabalho vencedor..