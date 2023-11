O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, defendeu sua criticada gestão durante uma sabatina realizada nesta sexta-feira, com a participação de setoristas do clube. Em fim de mandato e sem nenhum título conquistado, enquanto vê o time brigar contra o rebaixamento, o dirigente apostou em exibir números para provar o ponto de que fez um bom trabalho no triênio em que esteve no comando e colocou sua atuação administrativa no mesmo patamar do rival Palmeiras e do Flamengo, hoje apontados como exemplos de gestão no futebol brasileiro.