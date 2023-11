O primeiro treino livre do GP de Abu Dabi, o último da atual temporada da Fórmula 1, teve 10 novatos na pista, nesta sexta-feira, mas Felipe Drugovich foi o único deles que se colocou em destaque no ranking de tempos. O brasileiro da Aston Martin substituiu Fernando Alonso e terminou em segundo lugar, 0s288 atrás de George Russell, da Mercedes, dono da volta mais rápida, com 1min26s072. O terceiro tempo foi de Daniell Ricciardo, da AlphaTauri.