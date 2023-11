O lateral-esquerdo Dodô, recuperado de dores no joelho, treinou sem restrições com o elenco do Santos nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, e pode voltar a campo após quase um mês sem jogar. A tendência é que ele fique ao menos no banco de reservas do Engenhão, no Rio, a partir das 16 horas deste domingo, quando a equipe comandada por Marcelo Fernandes enfrenta o Botafogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.