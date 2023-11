Novak Djokovic não teve vida fácil para garantir sua classificação à semifinal do Masters 1000 de Paris. O sérvio, número 1 do mundo, fez um duelo equilibradíssimo com o norueguês Holger Rune (7º) e venceu, nesta sexta-feira, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7)e 6/4, em 2h45min de partida.