O número 1 do mundo Novak Djokovic venceu o polonês Hubert Hurkacz por 2 sets a 1 nesta quinta-feira, em seu último jogo da primeira fase do ATP Finals, com parciais de 7/6 (7/1), 4/6 e 6/1, mas não foi o suficiente para garantir vaga nas semifinais. Para avançar, ele terá de torcer por uma derrota do dinamarquês Holger Rune para o já classificado Jannik Sinner, que se enfrentam às 17 horas desta quinta.