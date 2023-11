Sem o sofrimento das rodadas anteriores, o astro Novak Djokovic venceu com autoridade o búlgaro Grigor Dimitrov (17º), com parciais de 6-4 e 6-3, neste domingo (5) e aumentou para sete seu número de títulos no torneio de Paris-Bercy, ampliando para 40 troféus sua marca inédita na categoria Masters 1000.