O número 1 do mundo Novak Djokovic vai enfrentar na fase de grupos o italiano Jannik Sinner, o grego Stefanos Tsitsipas e o dinamarquês Holger Rune no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano em Turim, na Itália, conforme definido pelo sorteio realizado nesta quinta-feira (9).