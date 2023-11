Contra as cordas pelo terceiro dia consecutivo, o astro Novak Djokovic conseguiu vencer o russo Andrey Rublev (5º) com parciais de 5-7, 7-6 (7/3) e 7-5, neste sábado (4) e se classificou para a final do Masters 1000 de Paris-Bercy, que será disputada no domingo contra o búlgaro Grigor Dimitrov (17º).