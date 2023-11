Os 36 anos de idade não são obstáculo para Novak Djokovic ainda sonhar com mais títulos na brilhante carreira. Após a conquista da sétima taça no ATP Finals, domingo, em Turim, e a marca de 400 semanas na liderança do ranking mundial, o sérvio já planeja mais recordes e a inédita medalha de ouro olímpica em Paris no próximo ano.