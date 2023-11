A semifinal do ATP Finals colocou os dois líderes do ranking mundial frente a frente neste sábado, e a experiência falou mais alto. Número 1 do mundo, o veterano Novak Djokovic dominou o jovem vice-líder Carlos Alcaraz e venceu o duelo em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, após uma hora e meia de partida. No domingo, o sérvio de 36 anos vai buscar o recorde de títulos de Finals em decisão contra o italiano Jannik Sinner, que venceu o russo Daniil Medvedev na outra semifinal. Djokovic busca o seu sétimo título do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Caso consiga, se tornará o maior campeão de forma isolada, já que hoje, com suas seis taças, está empatado com Roger Federer.