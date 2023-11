Novak Djokovic continua um fenômeno. Mesmo ficando mais de um mês sem entrar em quadra, o líder do ranking voltou de maneira triunfal às quadras, derrotou Andrey Rublev nas semifinais e vai buscar seu sétimo título do Masters 1000 de Paris neste domingo contra o surpreendente búlgaro Grigor Dimitrov, que bateu Stéfanos Tsitsipas na outra semifinal do dia.