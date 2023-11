O número um do mundo segue colecionando vitórias e atropelando seus rivais. Nesta quarta-feira, Novak Djokovic não tomou conhecimento do argentino Tomas Martin Etcheverry e garantiu a sua classificação às oitavas de final do Masters 1000 de Paris ao vencer o duelo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.