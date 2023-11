Vencedor do seu sétimo ATP Finals no domingo, em Turim, na Itália, o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo pela 400ª semana, aumentou sua vantagem em relação ao seu perseguidor mais próximo, o espanhol Carlos Alcaraz, no ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira (20), sem alterações no 'Top 20'.