Desde a sua inauguração, a Arena MRV vem recebendo críticas por causa da condição do gramado. O gestor de tecnologia, Leandro Evangelista, participou de um podcast da Galo TV e afirmou que o campo está na melhor condição possível para o duelo com o Grêmio, marcado para domingo, às 16h, pela 35ª rodada do Brasileirão.