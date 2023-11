Após treinos físicos na segunda-feira, primeiro dia da atual Data Fifa, a seleção brasileira realizou nesta terça as primeiras atividades com bola sob o comando de Fernando Diniz, em preparação para o duelo com a Colômbia, marcado para as 21 horas de quinta-feira, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador campeão da Libertadores com o Fluminense escalou André na vaga que costuma ser ocupada por Casemiro, ausente por lesão. No ataque, sem o também lesionado Neymar, testou um quarteto ofensivo formado por Raphinha, Vinícius Júnior, Rodrygo e Martinelli.