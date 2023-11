A seleção brasileira terá duas novidades para o clássico com a Argentina, marcado para esta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atacante Gabriel Jesus treinou neste sábado, na Granja Comary, no time titular, no lugar de Vinícius Júnior, lesionado. Na lateral, por opção técnica, Carlos Augusto ganhou a disputa com Renan Lodi.