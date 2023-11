O técnico Fernando Diniz evitou confirmar a escalação da seleção brasileira para o jogo contra a Colômbia, na quinta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas indicou que contará com o quarteto ofensivo formado por Raphinha, Vinicius Júnior, Rodrygo e Martinelli. Endrick, maior alvo de expectativa nesta Data Fifa, deve ser reserva, mas arrancou diversos elogios do treinador nesta quarta.