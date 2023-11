O atacante Luis Díaz, do Liverpool e da seleção colombiana, vive um drama pessoal desde que o seu pai, Mane Díaz, foi sequestrado pelo grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN). Após desfalcar o Liverpool por dois jogos, marcou o gol do empate por 1 a 1 com o Luton Town no domingo, quando voltou a campo e exibiu a frase "Liberdade para papai" durante a comemoração. Depois da partida, o jogador publicou o comunicado em que fala diretamente ao ELN e pede o apoio de autoridades internacionais.