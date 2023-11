O Brasil já supera a campanha em Lima-2019 ao chegar, neste sábado, as 169 medalhas no Pan. Na sexta-feira, com Darlan Romani no lugar mais alto do pódio, a delegação brasileira igualou os ouros conquistados no Peru, mas superando a marca nas medalhas de prata. Na campanha de quatro anos atrás, a delegação brasileira finalizou sua participação com 54 ouros, 45 pratas e 70 bronzes.