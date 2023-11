O técnico Arthur Elias sofreu uma baixa de última hora na seleção brasileira feminina de futebol. A poucas horas do amistoso com o Japão, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira, a defensora Antônia testou positivo para covid-19. De acordo com a CBF, a jogadora foi colocada em isolamento no hotel em que está hospedada a delegação.