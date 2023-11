Darlan Romani conquistou a medalha de ouro para o Brasil no arremesso de peso nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Ele confirmou todas as expectativas ao anotar a marca de 21,36m, superando o mexicano Uziel Muñoz (21,15m), que ficou com a prata, e o americano Jordan Geist (20,53m), com o bronze.