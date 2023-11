Com gol de Robert, aos 50 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro derrotou o Goiás por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 35ª rodada do Brasileirão. O resultado tira o time celeste da zona de rebaixamento e praticamente rebaixa a equipe esmeraldina.