Cristiano Ronaldo continua brilhando no Campeonato Saudita e ampliou sua vantagem na artilharia ao marcar duas vezes na vitória do Al-Nassr por 3 a 0 sobre o Al-Akhdoud, nesta sexta-feira, em Riad. Já o técnico argentino Marcelo Galhardo estrou somente com empate no Al-Ittihad.