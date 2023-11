Começou para valer nesta terça-feira a "era Hernán Crespo" no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O treinador argentino assinou contrato e foi oficialmente apresentado pelo xeque Sultan bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan. As primeiras palavras foi em unir a equipe como "uma família" na busca não apenas pelo título do campeonato local, mas também na Liga dos Campeões da Ásia.