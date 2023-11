Mesmo sem pretensões na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB foi profissional e venceu mais uma ao fazer 2 a 0 no Tombense, que briga para não cair. Os gols da noite deste domingo foram marcados por Anselmo Ramon e Bruno Silva. A partida, válida pela 37ª e penúltima rodada, foi realizada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).